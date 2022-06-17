17 Haz 2022 - 15:30- Ekonomi G: 17 Haz 2022 - 15:31

Dijital bankacılık kullanımı yayılıyor  

Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2022 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı %18,7 olarak gerçekleşirken, bu oran son 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dijital bankacılık kullanımı yayılıyor   mask

Tasarruf aracı tercihlerinde ise yastık altı altın ve nakit, sistem içi altın ve bireysel emeklilik fonları ilk sıralarda yer alıyor. Araştırmada finansal sorumluluk ve bankacılık hizmetlerinin kullanımı da incelendi. Hanelerin % 82’sinde erkeklerin finansal kararlardan paylaşımlı olarak sorumlu olduğu görülürken, kadınlarda ise bu oran % 41. Araştırmada bankacılık hizmeti alanların oranı toplamda % 64 olarak tespit edilirken, bu hizmeti alanların % 85’i ise internet ya da mobil bankacılığı kullandığını söylüyor.

BİRİKİM ÜRÜNLERİ

 Bunlarla beraber, bankacılık hizmeti alan her 3 kişiden 2’si yatırım ve birikim ürünleri konusunda yeterince bilgili değil. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Yatırım ve birikim konusunda bilgi düzeyinin yüksek olmaması finansal okuryazarlığın, dijital bankacılığa yönelimde ürün ve hizmetleri dijital kanallara entegre etmenin önemine işaret ediyor” dedi.

17 Haz 2022 - 15:30 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.377.650 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başarılı iş insanlarından BYFİX’e ziyaret! mask
Başarılı iş insanlarından BYFİX’e ziyaret!
Dijital bankacılık kullanımı yayılıyor   mask
Dijital bankacılık kullanımı yayılıyor  
Le Mans 24 Saat Yarışı nefes kesti mask
Le Mans 24 Saat Yarışı nefes kesti
Hazır ofislere talep arttı mask
Hazır ofislere talep arttı
Axess’ten kampanya mask
Axess’ten kampanya
Türk Telekom’dan babalara kampanya mask
Türk Telekom’dan babalara kampanya
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL