Dijital bankacılık kullanımı yayılıyor  

Tasarruf aracı tercihlerinde ise yastık altı altın ve nakit, sistem içi altın ve bireysel emeklilik fonları ilk sıralarda yer alıyor. Araştırmada finansal sorumluluk ve bankacılık hizmetlerinin kullanımı da incelendi. Hanelerin % 82’sinde erkeklerin finansal kararlardan paylaşımlı olarak sorumlu olduğu görülürken, kadınlarda ise bu oran % 41. Araştırmada bankacılık hizmeti alanların oranı toplamda % 64 olarak tespit edilirken, bu hizmeti alanların % 85’i ise internet ya da mobil bankacılığı kullandığını söylüyor.

BİRİKİM ÜRÜNLERİ

Bunlarla beraber, bankacılık hizmeti alan her 3 kişiden 2’si yatırım ve birikim ürünleri konusunda yeterince bilgili değil. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Yatırım ve birikim konusunda bilgi düzeyinin yüksek olmaması finansal okuryazarlığın, dijital bankacılığa yönelimde ürün ve hizmetleri dijital kanallara entegre etmenin önemine işaret ediyor” dedi.