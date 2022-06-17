Le Mans 24 Saat Yarışı nefes kesti

LMP2 sınıfında 27 araç yarışa Goodyear lastikleriyle başladı. Böylece markanın, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Avrupa Le Mans Serisinin tek lastik ortağı olduğu ilk yıl olan geçen yıla kıyasla iki araç daha Goodyear lastikleriyle mücadele etti. Aralıksız çalışan bir ekip, takımlara lastiklerin yanı sıra operasyon ve yapılandırma desteği sağladı. Bu yarış, Goodyear'ın 2020 yılında organizasyona geri dönmesinden bu yana markanın en büyük Le Mans projesi oldu. 2022 ayrıca, 31 aracın Goodyear lastikleriyle yarıştığı 1979'dan sonra Goodyear'ın en fazla araca servis sağladığı yıl olarak da tarihe geçti.