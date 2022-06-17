17 Haz 2022 - 15:31- Kültür-Sanat G: 17 Haz 2022 - 15:32

Tiyatrocular, Barkın için bir kez daha sahneye çıkıyor

Erkan Venedik Oyunculuk Atölyesi tiyatro oyuncuları, Alternaif Tiyatro Salonu’nda SMA hastası Yusuf Barkın Kaplan için bugün ikinci kez ‘perde’ diyecek

Tiyatrocular, Barkın için bir kez daha sahneye çıkıyor mask

İzmit Bağçeşme’de ikamet eden bankacı Havva Kaplan ile polis memuru Barış Kaplan çiftinin 4 yaşındaki çocukları Yusuf Barkın, yakalandığı SMA Tip 1 hastalığının pençesinde tedavi edileceği günü bekliyor. Son derece pahalı ve meşakkatli bir tedavi süreci içerisine giren aile, tedavi için Dubai’den 2.2 milyon dolarlık bir teklif aldı. Valilik izni ile başlatılan kampanya kapsamında minik Barkın için bağışlar toplanmaya devam ediyor. Son olarak Erkan Venedik Oyunculuk Atölyesi tiyatro oyuncuları geçtiğimiz hafta İzmit’te bulunan Alternaif Tiyatro Salonu’nda Barkın için sahne aldı. Erkan Venedik’in yönetmenliğindeki ‘Tartuffe’ adlı oyunu sahneleyen oyuncular, bugün saat 20.00’de Alternaif Tiyatro Salonu’nda Barkın için bir kez daha sahneye çıkacak. Bilet ücreti 50 TL olan oyunun geliri Barkın’a bağışlanacak.

TARTUFFE OYUNCULARI

Adem AYDEMİR

Buğlem KUKUL

Hogir EMEN

Şeymanur TURAN

Ercan KAYA

Semra BATMAZ

Mert KÜÇÜKÇAKIR

Recep HAS.

# bir, ile, polis

17 Haz 2022 - 15:31 - Kültür-Sanat

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