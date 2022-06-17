Vali Yavuz: Kocaeli ile Trabzon’u birbirine benzetiyorum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Trabzonlular Derneği işbirliği ile düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri’nin açılış töreni, Vali Seddar Yavuz ve Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa 59. Dönem Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Trabzon İlçe Belediye Başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Fuat Uyar, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.

HALK OYUNLARI BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Trabzon tanıtım videosunun gösterimi ile devam etti. Trabzon’dan gelen konuklar için sunulan Kocaeli tanıtım videosunun ardından Akçaabat Belediyesi Halk Oyunları ekibinin sergilediği folklor gösterisi büyük beğeni topladı. Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Fuat Uyar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi ve 59. Dönem Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe birer konuşma gerçekleştirdiler.

“TRABZONLULARI GENÇ DELİKANLIYA BENZETİRİM”

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Türkiye’nin incisi, Karadeniz’in başkenti Trabzonluları ilimizde ağırlamak, onlarla birlikte olmak bizim için de büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi. Karadeniz’de görev yapmış birisi olarak Karadeniz insanını, Trabzonluları genç bir delikanlıya benzetirim. Trabzonluları birçok ilden ayıran özelliği nedir diye sorarsanız bu gençlik ve dinamizmini doğru kullanan bir şehir ve Türkiye’nin girişimci ruhu olarak tanımlarım. Organize, sistematik bir şehirdir ve açıkçası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de dinamizme ihtiyacı var. Değişime, kalkınmaya ihtiyacı var” dedi.

“KARADENİZ’DE TURİZM TRABZON’DA BAŞLADI”

Kocaeli’nin olduğu gibi Trabzon’un da bir ilkler şehri olduğunu belirten Vali Yavuz, “Ben 33 senedir bu mesleği icra eden, 9-10 yıldır da bu ülkede Valilik yapan ve İstanbul tecrübesi olan biri olarak birleştirdiğimde sizleri çok ayrı bir yere koyuyor ve Kocaeli ile Trabzon’u birbirine benzetiyorum. Kocaeli gibi Trabzon da aslında ilkler şehridir. Mesela futbolda Anadolu’da ilk şampiyon şehir olmasının yanında Karadeniz’de turizmi önceleyen, çevre illere de örnek olan bir şehir” dedi.

“ATATÜRK’ÜN MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİ”

“Türkiye’de bugün övündüğümüz birçok projede Kocaeli’nin katkısı ve desteği var. O açıdan Kocaeli, Trabzon, diğer illerimiz her birimiz birbirimizle yarışalım, kucaklaşalım ve bu ülkeyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üstüne hep beraber çıkaralım” diyen Vali Yavuz, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri Trabzon Tanıtım Günleri açılış kurdelesini hayırlı olsun dilekleriyle keserek stantları gezdiler.