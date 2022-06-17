İYİ Parti İzmit İlçe Kadın Politikaları ekibi, İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve Kadın Politikaları Başkanı Fatoş Yıldız Atik ile İzmit Belediyesi Meclisi’ne katıldı ve ardından ilçe binasında Kadın Kolları Mahalle Temsilcisi ve üye katılım programı gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Filiz'in katılımlarıyla, Kadın Politikaları Başkanı Atik ve Yönetim Kurulunun organize ettiği programda Kadın Politikaları Mahalle Başkanlarının ataması ve yeni üyelerin katılımı gerçekleştirildi.
“EV ZİYARETLERİMİZE BAŞLIYORUZ”
Programda ilk olarak İzmit İlçe Kadın Politikaları Başkanı Fatoş Yıldız Atik söz alarak “Kadınlar dokundukları her yeri çiçek bahçesine çevirirler. Bizler de İyi Parti Teşkilatı olarak Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener önderliğinde, güçlü bir kadın ordusuyla eskisinden daha güçlü bir şekilde sahalara iniyoruz. Pandeminin ardından ev ziyaretlerimize de yeniden start veriyoruz. 102 mahallemizin her biri için mahalle başkanı atayacağız” dedi.
“ AKP’NİN BAŞIMIZA BELA ETTİĞİ SİSTEM”
Ardından İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, “AKP hükümetinin başımıza bela ettiği partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin çilesini bütün halkımız çekiyor. Ülke yangın yeri, milletimiz kaybediyor ama yandaş kazanıyor. Evlerimizde tencere kaynamıyor. Ekonomimizin kötülüğü yetmezmiş gibi bir de çıkıp kadınlarımıza ağza alınmayacak hakaretler ediyorlar. Merak etmeyin İYİ Parti iktidarına az kaldı. Genel Başkanımızın önderliğinde bunları geldikleri gibi sandıkta göndereceğiz" dedi.
ATANAN MAHALLE BAŞKANLARI
Çukurbağ Mahallesi: Özlem Baysal
Şirintepe Mahallesi: Mine Bağdaçiçek
M.Ali Paşa Mahallesi: Fatma Orçan
Yeşilova Mahallesi: Zeynep Çakmak
Yenidoğan Mahallesi: Pınar Sevimli
Kozluk Mahallesi: Nilay Karabalık
Karabaş Mahallesi: Sevda Ergene Bostan
Veliahmet Mahallesi: Ayfer Filik
PARTİYE YENİ ÜYE OLANLAR
Hatice Şişmaneli
Emine Oğuz
Yasemin Idır
Emine Kıygıcı
Rukiye Alpay
Gül Demirören
Zeyno Çete
Nihal Öztürk
Ebru Koça.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.