17 Haz 2022 - 15:33- Siyaset G: 17 Haz 2022 - 15:35

“Geldikleri gibi sandıkta göndereceğiz”  

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kadın Politikalarının düzenlediği programda, “Merak etmeyin İYİ Parti iktidarına az kaldı. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener önderliğinde bunları geldikleri gibi sandıkta göndereceğiz" dedi.  

“Geldikleri gibi sandıkta göndereceğiz”   mask
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İYİ Parti İzmit İlçe Kadın Politikaları ekibi, İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve Kadın Politikaları Başkanı Fatoş Yıldız Atik ile İzmit Belediyesi Meclisi’ne katıldı ve ardından ilçe binasında Kadın Kolları Mahalle Temsilcisi ve üye katılım programı gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Filiz'in katılımlarıyla, Kadın Politikaları Başkanı Atik ve Yönetim Kurulunun organize ettiği programda Kadın Politikaları Mahalle Başkanlarının ataması ve yeni üyelerin katılımı gerçekleştirildi.

 

“EV ZİYARETLERİMİZE BAŞLIYORUZ”

Programda ilk olarak İzmit İlçe Kadın Politikaları Başkanı Fatoş Yıldız Atik söz alarak “Kadınlar dokundukları her yeri çiçek bahçesine çevirirler. Bizler de İyi Parti Teşkilatı olarak Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener önderliğinde, güçlü bir kadın ordusuyla eskisinden daha güçlü bir şekilde sahalara iniyoruz. Pandeminin ardından ev ziyaretlerimize de yeniden start veriyoruz. 102 mahallemizin her biri için mahalle başkanı atayacağız” dedi.

 

AKP’NİN BAŞIMIZA BELA ETTİĞİ SİSTEM”

Ardından İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, “AKP hükümetinin başımıza bela ettiği partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin çilesini bütün halkımız çekiyor. Ülke yangın yeri, milletimiz kaybediyor ama yandaş kazanıyor. Evlerimizde tencere kaynamıyor. Ekonomimizin kötülüğü yetmezmiş gibi bir de çıkıp kadınlarımıza ağza alınmayacak hakaretler ediyorlar. Merak etmeyin İYİ Parti iktidarına az kaldı. Genel Başkanımızın önderliğinde bunları geldikleri gibi sandıkta göndereceğiz" dedi. 

 

ATANAN MAHALLE BAŞKANLARI

Çukurbağ Mahallesi: Özlem Baysal

Şirintepe Mahallesi: Mine Bağdaçiçek

M.Ali Paşa Mahallesi: Fatma Orçan

Yeşilova Mahallesi: Zeynep Çakmak

Yenidoğan Mahallesi: Pınar Sevimli

Kozluk Mahallesi: Nilay Karabalık

Karabaş Mahallesi: Sevda Ergene Bostan

Veliahmet Mahallesi: Ayfer Filik 

 

PARTİYE YENİ ÜYE OLANLAR

Hatice Şişmaneli

Emine Oğuz

Yasemin Idır

Emine Kıygıcı

Rukiye Alpay

Gül Demirören

Zeyno Çete

Nihal Öztürk

Ebru Koça.

17 Haz 2022 - 15:33 - Siyaset

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