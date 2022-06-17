17 Haz 2022 - 15:34- Gündem G: 17 Haz 2022 - 15:35

Art Nicomedia prodüksiyonu filmlere ödül

Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği (AND), çekimlerinin tamamı İzmit’te gerçekleştirilen, sosyal ve küresel sorunları konu alan dernek prodüksiyonu kısa filmler; son 8 ay içinde ulusal ve uluslararası festivallerde 2 ödül kazanıp 2 kez de finalist seçildi

Art Nicomedia prodüksiyonu filmlere ödül mask

Çocuk gelinleri konu alan “Nergis” isimli belgesel film Frankfurt’ta düzenlenen “6. Golden Tree Documentary Film Festival”inde "Finalist", su kıtlığı problemi hakkında global farkındalığı arttırmak için hazırlanan “H₂O” isimli deneysel film “İGSAŞ Film Festivali”nde "Jüri Özel Ödülü", Covid-19 pandemi temalı “Invisible” isimli deneysel film Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Cenevre'de düzenlenen ve dünyaca ünlü aktris Sharon Stone’un da jüri üyeleri arasında olduğu “3. Health For All Film Festivali”nde 1027 film arasında "Finalist", Roman açılımını konu alan "Kovan | Hive" isimli belgesel film Üsküp’te düzenlenen “20. International Golden Wheel Film Festivali”nde “En İyi Yönetmen” ödülü kazandı.

YENİ BELGESEL FİLMLER YOLDA

Bunların yanında, İzmit'te çekilen dernek prodüksiyonu filmler birçok ulusal ve uluslararası film festivalinde yarışmaya devam ediyor. Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği (AND), bu yaz prodüksiyonunu tamamlayacağı İzmit temalı 2 belgesel filmle ulusal ve uluslararası festivallerde yarışarak İzmit’in ve ülkemizin adını duyurmaya devam edecek.

17 Haz 2022 - 15:34 - Gündem

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