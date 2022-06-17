Art Nicomedia prodüksiyonu filmlere ödül

Çocuk gelinleri konu alan “Nergis” isimli belgesel film Frankfurt’ta düzenlenen “6. Golden Tree Documentary Film Festival”inde "Finalist", su kıtlığı problemi hakkında global farkındalığı arttırmak için hazırlanan “H₂O” isimli deneysel film “İGSAŞ Film Festivali”nde "Jüri Özel Ödülü", Covid-19 pandemi temalı “Invisible” isimli deneysel film Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Cenevre'de düzenlenen ve dünyaca ünlü aktris Sharon Stone’un da jüri üyeleri arasında olduğu “3. Health For All Film Festivali”nde 1027 film arasında "Finalist", Roman açılımını konu alan "Kovan | Hive" isimli belgesel film Üsküp’te düzenlenen “20. International Golden Wheel Film Festivali”nde “En İyi Yönetmen” ödülü kazandı.
YENİ BELGESEL FİLMLER YOLDA
Bunların yanında, İzmit'te çekilen dernek prodüksiyonu filmler birçok ulusal ve uluslararası film festivalinde yarışmaya devam ediyor. Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği (AND), bu yaz prodüksiyonunu tamamlayacağı İzmit temalı 2 belgesel filmle ulusal ve uluslararası festivallerde yarışarak İzmit’in ve ülkemizin adını duyurmaya devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.