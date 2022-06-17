Başarılı iş insanlarından BYFİX’e ziyaret!

Başarılı İş İnsanları Derneği (BAŞSİAD) üyeleri, geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan BYFİX’i yeni yerinde ziyaret etti. İlimizin iş insanları, geçtiğimiz yıl Kartepe’de faaliyetlerine başlayan kısa sürede ise yaptığı yatırımlarla fabrikalarını Kartepe’ye taşıyan BYFİX’in çalışmalarını yerinde inceledi. Fabrika sahipleri Barış Arat ve Yakup Üstün tarafından karşılanan iş insanları, araçların dönüşüm anlarına da şahitlik etti.

OUTDOOR MAĞAZASI DA AÇACAK

Kartepe’de 5 bin metrekare alan üzerine kurulu, içerisinde 1500 metrekarelik outdoor mağazası bulunan fabrikada; araç aksesuarları, araç dönüşümleri, araç tasarımları yapılıyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen araçların tamamını dönüştürerek yeniden hayat veren BYFİX, adını kısa sürede bir marka haline getirdi. Alanında tamamı tasarım ve özel olarak dizayn edilen tasarımlar iş insanları tarafından da beğenildi. Türkiye’de şimdiden birçok fuara davet edilen BYFİX, önümüzdeki aylarda açmayı planladığı mağazasıyla da yeniliklerini meraklıların beğenisine sunacak.