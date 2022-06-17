Kurbanlık hayvanlar pazardaki yerlerini aldı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla, hayvan pazarları açılmaya başladı. Kocaeli Modern Hayvan Pazarı’na da besiciler hayvanlarını getirdi. Önümüzdeki haftadan itibaren ise hareketliliğin artması bekleniyor. Çeşit çeşit büyükbaş hayvanların olduğu pazarda fiyatlar 25 bin TL’den 65 bin TL’ye kadar değişkenlik gösteriyor. Diyanet Başkanlığı’nın getirmiş olduğu üst fiyat limitinden dolayı en pahalı hayvanlar 65 bin TL’yi geçmiyor.
"Her bütçeye uygun hayvan var"
Besici Veli Moğultay, "Hayvanlarımızı bir hafta önce getirdik. Fiyatlar uygun. 25 bin TL’den başlayıp 55-60 bin TL’lere kadar çıkıyor. Pazarımızda her bütçeye uygun hayvan var. Hayvanların hepsi 2 ve 2.5 yaş aralığında. Satışlar başladı. Müşterilerimizin de pazara gelmesini bekliyoruz. Asıl satışlar da 1 hafta ile 10 güne kadar başlar. Eğer vatandaşların yeri varsa hayvanı şimdiden alıp götürebilirler. Fakat hayvanın yerini bozmamak daha iyi. Strese giriyorlar. Biz burada bakıyoruz, besliyoruz. Halkımızı bekliyoruz. Zaten rayiç fiyatlar belli. Diyanet Başkanlığımızın belirlemiş olduğu fiyat da var, 65 bin TL üst limit. Pazarımız gayet güzel, yetkililere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Hafta sonu ve ilerleyen günlerde hareketlilik bekliyoruz"
40 büyükbaş hayvanı bulunduğunu kaydeden besici Ayetullah Çeçen ise "Şu anda 40 tane hayvanımız var. Fiyat aralığı da 40 bin liradan başlayıp 55-60 bin liralara kadar gidiyor. Zaten 65 bin liradan daha yukarıya satılamıyor. Biz 3 gün önce pazarımızı kurduk. Şu an durumlar normal seyrinde. Bu hafta sonu ve ilerleyen günlerde hareketlilik bekliyoruz. Siftah yaptığımız da oldu çok şükür. Müşterinin alım yaparken inisiyatifi de önemli. İster Arefe gününe kadar burada bırakır isterse alır götürür" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Birol - Bugidişle kurban kesmeyi bırak horoz bile kesemiyecek hankımız
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.