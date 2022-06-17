17 Haz 2022 - 16:35- Siyaset G: 17 Haz 2022 - 16:36

MHP Gebze İlçe Yöneticisi istifa etti!

MHP Gebze İlçe Yöneticisi Ahmet Çağrı Şakar, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
MHP Gebze İlçe Yöneticisi istifa etti! mask

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gebze İlçe Yöneticisi Ahmet Çağrı Şakar, sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Şakar, istifasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Yönetiminden istifa ettim. Liderimize ve Davamıza sadakatimiz tartışmaya kapalı olmakla birlikte, son nefesime kadar Milliyetçi-Ülkücü Hareketin emrindeyim. Dava arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi. Şakar, daha önce Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuştu.

17 Haz 2022 - 16:35 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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