17 Haz 2022 - 16:57- Gündem G: 17 Haz 2022 - 17:00

Gebze'de 97 m² işyeri icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gebze'de 97 m² işyeri icradan satılıktır

Gebze'de 97 m² işyeri icradan satılık mask

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, OSMANYILMAZ Mah. 194 Ada, 14 Parselde kayıtlı1. Kat 4 Nolu İş Yeri vasıflı taşınmaz. Değerlemeye konu taşınmaz;, tapuda Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Osmanyılmaz Mahallesi, 761,39 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde1553/76139 arsa paylı, 194 ada, 14 parsel üzerinde 1.Normal katta konumlu 4 bb nolu dairedir. Bölgede boş arsa az olup, yapılaşma hızı yüksektir. 

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17 Haz 2022 - 16:57 - Gündem

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