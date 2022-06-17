17 Haz 2022 - 16:59- Gündem G: 17 Haz 2022 - 17:01

Merkezde apartman dairesi mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Merkez'de apartman dairesi mahkemeden satılıktır

Merkezde apartman dairesi mahkemeden satılık mask

Kocaeli İl, Merkez İlçe, 200 Ada, 47 Parsel, Kozluk Mahalle, Bodrum kat 2. Nolu Bağımsız mesken
Yüzölçümü : 210,10 m2Arsa Payı : 1/17 İmar Durumu : T3 Ticaret alında kaldığı , üzerinde 8 katlı bina 1974 yılında yapılmıştır.

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17 Haz 2022 - 16:59 - Gündem

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