Merkezde apartman dairesi mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Merkez İlçe, 200 Ada, 47 Parsel, Kozluk Mahalle, Bodrum kat 2. Nolu Bağımsız mesken
Yüzölçümü : 210,10 m2Arsa Payı : 1/17 İmar Durumu : T3 Ticaret alında kaldığı , üzerinde 8 katlı bina 1974 yılında yapılmıştır.
Kocaeli İl, Merkez İlçe, 200 Ada, 47 Parsel, Kozluk Mahalle, Bodrum kat 2. Nolu Bağımsız mesken
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.