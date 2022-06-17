17 Haz 2022 - 17:01- Gündem G: 17 Haz 2022 - 17:07

Kamera satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kamera satın alınacaktır

Kamera satın alınacak mask

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) CENGİZ TOPEL HAVA LİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
CCTV SİSTEMİNE ENTEGRE KAMERA İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...
# bir, ile

17 Haz 2022 - 17:01 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.377.650 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Merkezde apartman dairesi mahkemeden satılık mask
Merkezde apartman dairesi mahkemeden satılık
Gebze'de 97 m² işyeri icradan satılık mask
Gebze'de 97 m² işyeri icradan satılık
Art Nicomedia prodüksiyonu filmlere ödül mask
Art Nicomedia prodüksiyonu filmlere ödül
Vali Yavuz: Kocaeli ile Trabzon’u birbirine benzetiyorum mask
Vali Yavuz: Kocaeli ile Trabzon’u birbirine benzetiyorum
Öğretmenlerden müzik ziyafeti   mask
Öğretmenlerden müzik ziyafeti  
Aygün’den Çınarlı’da esnaf ziyaretleri mask
Aygün’den Çınarlı’da esnaf ziyaretleri
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL