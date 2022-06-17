Kamera satın alınacak

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) CENGİZ TOPEL HAVA LİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

CCTV SİSTEMİNE ENTEGRE KAMERA İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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