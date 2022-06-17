17 Haz 2022 - 17:09- Asayiş G: 17 Haz 2022 - 17:10

Gece denize girip boğulan genç hayatını kaybetti

Darıca'da arkadaşıyla birlikte denize girip boğulan genç hayatını kaybetti.
Gece denize girip boğulan genç hayatını kaybetti mask
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Olay, gece saatlerinde Darıca Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Tekin ile arkadaşı Ö.Y.A. isimli iki genç, gece saatlerinde denize girmek istedi. Bir süre yüzen ikiliden Adem Tekin’in gözden kaybolmasının ardından arkadaşı endişeye kapılarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese can kurtaran, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan can kurtaranlar, denizde kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından denizden çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde suni teneffüs ve kalp masajı yapılan genç, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adem Tekin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tekin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

17 Haz 2022 - 17:09 İHA Kocaeli- Asayiş

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