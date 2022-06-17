17 Haz 2022 - 17:10- Gündem G: 17 Haz 2022 - 17:11

Başiskele’nin yeni yürüyüş yolu hazır

Başiskele’de vatandaşların sosyal yaşam alanlarını güzelleştiren ve kenti daha yaşanabilir hale getiren Başiskele Belediyesi, ilçeye modern ve estetik bir yürüyüş yolu daha kazandırdı.

Başiskele’nin yeni yürüyüş yolu hazır mask
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Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan ilçeye modern yaşam alanları kazandırma çalışmaları süratle devam ediyor. Daha yaşanabilir ve huzurlu Başiskele için doğaya saygılı insan odaklı hizmetlere devam eden Başiskele Belediyesi, Mehmetağa Mahallesi’nin çehresini güzelleştiren yeni yürüyüş yolundaki çalışmaları tamamlandı.

MODERN VE ESTETİK

Başiskele’de doğaya saygılı, insan odaklı, kent estetiğine uygun projeler tek tek hayata geçirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla Mehmetağa Mahallesi’nde Kiraz Dere ve Çınarcık Sokak boyunca Adapark alanına kadar uzanan bölümün 400 metrelik kısmında yürüyüş yolu yapıldı. Çevre düzenlemesi ve rekreasyon çalışmalarıyla daha güzel, estetik ve modern bir hal alan ilçenin yeni yürüyüş yolu bölge halkının hizmetine sunuldu. Vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir şekilde yürüyüş ve spor yapma imkanı buldukları yürüyüş yolu bölge halkından büyük beğeni topladı.

17 Haz 2022 - 17:10 - Gündem

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