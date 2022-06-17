Aygün, Özel Atakent Cihan Hastanesi'ni ziyaret etti

Bir süre önce Atakent Sağlık Grubu tarafından alınan ve hızlı bir yapılanma sürecine giren Atakent Cihan Hastanesi’ne siyasilerin ziyaretleri devam ediyor. Atakent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunan son konuklar, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile Belediye Meclis Üyesi Ayşe Şiranün oldu. Hastanenin yeni dönem çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’tan bilgi alan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Atakent Cihan Hastanesi’ni yakından takip ettiklerini, sunulan hizmetlerin kapsamı ve kalitesi ile ilgili kamuoyundan olumlu ifadeler duyduğunu belirtti. Atakent Sağlık Grubu dahilinde hizmet sunan hastane ve tıp merkezlerinin bulundukları bölgeye değer kattığı kanaatinde olduğunu belirten Aygün, Akkurt’ başarılarının devamını diledi.
Yenilenen vizyonu ile daha da büyüyen Atakent Cihan Hastanesi’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerde hastalarının konforu ve memnuniyetini odağa alarak hizmet standartlarını belirlediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, böylelikle başarılı bir sağlık yönetimi sürecine ulaştıklarını ifade etti. Görüşmenin sonunda Akkurt, nazik ziyareti için Zeki Aygün’e teşekkür eti.
Bir süre önce Atakent Sağlık Grubu tarafından alınan ve hızlı bir yapılanma sürecine giren Atakent Cihan Hastanesi’ne siyasilerin ziyaretleri devam ediyor. Atakent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunan son konuklar, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile Belediye Meclis Üyesi Ayşe Şiranün oldu. Hastanenin yeni dönem çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’tan bilgi alan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Atakent Cihan Hastanesi’ni yakından takip ettiklerini, sunulan hizmetlerin kapsamı ve kalitesi ile ilgili kamuoyundan olumlu ifadeler duyduğunu belirtti. Atakent Sağlık Grubu dahilinde hizmet sunan hastane ve tıp merkezlerinin bulundukları bölgeye değer kattığı kanaatinde olduğunu belirten Aygün, Akkurt’ başarılarının devamını diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.