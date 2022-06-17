17 Haz 2022 - 17:29- Gündem G: 17 Haz 2022 - 17:30

İzmit Belediyesi Malta Sosyal Tesisi peyzaj çalışmalarında sona doğru

İzmit Belediyesi tarafından Malta Mahallesi’ne kazandırılacak olan Malta Sosyal Tesisi’nde peyzaj çalışmaları devam ediyor

İzmit Belediyesi Malta Sosyal Tesisi peyzaj çalışmalarında sona doğru mask
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İzmit Belediyesi tarafından Malta Mahallesi’ne kazandırılacak olan yeni sosyal alanında çalışmalar hızla ilerliyor. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Malta Mahallesi 524 Ada’da bulunan alana yapılacak olan sosyal tesisin peyzaj çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından vatandaşlara yeni bir yaşam alanı oluşturulacak.

SARDUNYA PARKI’NDA DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, aynı alanda bulunan Sardunya Parkı’nda da çalışmalarını özveriyle sürdürüyor. Park alanında bulunan kondisyon aletleri ve oyun grupları kurularak, park alanı zemin kauçuk kaplama işine başlandı. Yeni kazandırılacak olan sosyal tesis alanında ise pergolalı oturma alanı, 4 adet küçük pergola, 1 adet ahşap salıncak, kaya bahçesi, bitkilendirme alanı ve yeşil alan bulunacak. Çalışmaların sona ermesinin ardından alan şık bir yaşam alanına dönüşecek.

17 Haz 2022 - 17:29 - Gündem

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