Karamürsel Atatürk O.O.’da şölen havasında karne töreni

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sona ermesi nedeniyle Karamürsel Atatürk Ortaokulu’nda adeta şölen havasında karne dağıtım programı düzenlendi. Okul Müdürü Necmettin Şahin, “Bugün okulumuzda toplamda 510 öğrencimizle birlikte karne sevinci yaşıyoruz, tüm öğrencilerimizin, velilerimizin yaz tatillerini sağlıklı, mutlu geçirmelerini diliyorum. 98 öğrencimizi mezun vermenin öğretmen arkadaşlarımla birlikte gururunu yaşıyoruz. Sevgili mezunlarımız bir eğitim sonunda bir üst eğitime uğurluyoruz, eminim okulunuzla ilgili çok renkli anılarla ayrılıyor, çok karmaşık duygular içerisinde bulunuyorsunuz ama her bitiş yeni bir başlangıcı beraberinde getirir” dedi.

OKUL KÜTÜĞÜNE PLAKET ÇAKTI

6. sınıfa geçen öğrenci Yağmur Aktaş (11), “Karnemi aldım çok mutluyum, tatil boyunca öğretmenlerimi ve sınıf arkadaşlarımı özleyeceğim, tatilde bol bol kitap okuyarak ailemle birlikte güzel vakit geçireceğim” dedi. Ardından dereceye giren öğrencilere takdir, teşekkür ve karnelerinin verilmesinin ardından okul birincisi Onur Alp Erarslan, okul kütüğüne plaket çaktı. Program okul marşı ve İstiklal Marşı okunmasıyla son bularak öğrenciler tatile başladı.