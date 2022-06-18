18 Haz 2022 - 14:18- Spor G: 18 Haz 2022 - 14:19

İzmitli antrenör Akın Poyraz ilimizi ve ülkemizi Portekiz’de temsil etti
İzmitli antrenör Akın Poyraz ilimizi ve ülkemizi Portekiz’de temsil etti mask
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Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü Kurucu Antrenörü, Milli Hakem ve Türkiye Aerobik Cimnastik Federasyonu Komite Üyesi Akın Poyraz, Portekiz’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası’nda antrenör olarak ülkemizi temsil etti Elemelere 8 seri ile katılan Türk milli takımı, 8 seride de finale kalarak Türkiye Aerobik Cimnastik takımının dünyada geldiği seviyeyi ispatladı. Poyraz, çocukları üstün başarılarından dolayı tebrik etti ve “Türkiye’nin aerobik cimnastik branşındaki üstünlüğünü dünyaya bir kez daha gösterdik” dedi.

İŞTE MUHTEŞEM DERECELER

12-14 yaş çiftler: Eylül Naz Aygör - Arın Pekönür - Dünya şampiyonu

12-14 yaş trio (Üçlü): Sahra Saylan - Yudum Ataman - Selin Özermiş - Dünya üçüncüsü

12-14 yaş tek erkekler: Arın Pekönür - Dünya dördüncüsü

15-17 yaş çiftler: Şimal Seyman - Okay Arsan - Dünya dördüncüsü

15-17 yaş trio: Okay Arsan - Şimay Seyman - Göktürk Balcı - Dünya dördüncüsü

12-14 yaş tek kadınlar: Selin Özermiş - Dünya beşincisi

15-17 yaş tek erkekler:  Okay Arsan - Dünya beşincisi

15-17 yaş tek kadınlar: Şimal Seyman - Dünya altıncısı

# bir, ile

18 Haz 2022 - 14:18 - Spor

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