İzmitli antrenör Akın Poyraz ilimizi ve ülkemizi Portekiz’de temsil etti

Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü Kurucu Antrenörü, Milli Hakem ve Türkiye Aerobik Cimnastik Federasyonu Komite Üyesi Akın Poyraz, Portekiz’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası’nda antrenör olarak ülkemizi temsil etti Elemelere 8 seri ile katılan Türk milli takımı, 8 seride de finale kalarak Türkiye Aerobik Cimnastik takımının dünyada geldiği seviyeyi ispatladı. Poyraz, çocukları üstün başarılarından dolayı tebrik etti ve “Türkiye’nin aerobik cimnastik branşındaki üstünlüğünü dünyaya bir kez daha gösterdik” dedi.
İŞTE MUHTEŞEM DERECELER
12-14 yaş çiftler: Eylül Naz Aygör - Arın Pekönür - Dünya şampiyonu
12-14 yaş trio (Üçlü): Sahra Saylan - Yudum Ataman - Selin Özermiş - Dünya üçüncüsü
12-14 yaş tek erkekler: Arın Pekönür - Dünya dördüncüsü
15-17 yaş çiftler: Şimal Seyman - Okay Arsan - Dünya dördüncüsü
15-17 yaş trio: Okay Arsan - Şimay Seyman - Göktürk Balcı - Dünya dördüncüsü
12-14 yaş tek kadınlar: Selin Özermiş - Dünya beşincisi
15-17 yaş tek erkekler: Okay Arsan - Dünya beşincisi
15-17 yaş tek kadınlar: Şimal Seyman - Dünya altıncısı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.