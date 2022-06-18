Değirmenderespor'da Keskin dönemine doğru

BAL takımlarımızdan Değirmenderespor'un olağanüstü genel kurulu 26 Haziran’da gerçekleşecek. Herhangi bir ismin henüz adaylığını açıklamadığı genel kurul öncesi bölgenin sevilen esnaflarından Ertürk Keskin “Talibim” dedi ve adaylığını duyurdu. Keskin, iki dönemdir Severcan Kara’nın başkanlığında Değirmenderespor Kulübü’nde asbaşkanlık yapmıştı.
ERTÜRK KESKİN KİMDİR?
Ertürk Keskin 1975 yılında Gölcük'te dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Gölcük'te bitirdi. Spora düşkünlüğü çocuk yılarında başlayıp, önceleri Karete'yi seçmiş ve başarılar kazanmıştı. Keskin daha sonra ilgisini futbola ilgi duydu. Fatih Karagümrük altyapısında olmak üzere Kaytazderespor ve Karamürselspor kulüplerinde top oynayan Keskin Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.