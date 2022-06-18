18 Haz 2022 - 14:19- Spor G: 18 Haz 2022 - 14:20

Darıcalı Taylan madalya için Çekya’da!
Darıcalı Taylan madalya için Çekya’da! mask

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nde yeniden Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Darıcalı Milli karateci, Adnan Şamdan’ın öğrencilerinden Taylan Cemal Sakin, 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’nda tatamiye çıkıyor. Geçtiğimiz ay yapılan Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde zirvede yer alarak Ümit Milli Takım kadrosuna seçilen Taylan Cemal Sakin 70 kg. erkeklerde Çekya’da Ay Yıldızlı formayla mücadele edecek.

DARES’TEN YETİŞTİRMEYE DEVAM

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül ise yaptığı açıklamada Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın destekleriyle Karate’den, Atletizm’e, Muay Thai’den salon sporlarına kadar Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün başarıdan başarıya koştuğunu ifade etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden genç sporcuya başarı diledi.

18 Haz 2022 - 14:19 - Spor

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