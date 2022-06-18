Darıcalı Taylan madalya için Çekya’da!

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nde yeniden Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Darıcalı Milli karateci, Adnan Şamdan’ın öğrencilerinden Taylan Cemal Sakin, 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’nda tatamiye çıkıyor. Geçtiğimiz ay yapılan Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde zirvede yer alarak Ümit Milli Takım kadrosuna seçilen Taylan Cemal Sakin 70 kg. erkeklerde Çekya’da Ay Yıldızlı formayla mücadele edecek.
DARES’TEN YETİŞTİRMEYE DEVAM
Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül ise yaptığı açıklamada Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın destekleriyle Karate’den, Atletizm’e, Muay Thai’den salon sporlarına kadar Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün başarıdan başarıya koştuğunu ifade etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden genç sporcuya başarı diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.