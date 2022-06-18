“Girilecek çok pazar, sürülecek çok tarla var”

Yurt içi değişim pazarında kendi alanında %40 pazar payı bulunan sanayi devi ÖZKA, Kocaeli’nde 200.000 m2’lik alanda 3 ayrı fabrikada günlük 220 ton, yılda yaklaşık 1,5 milyon adet üretim gerçekleştirerek Türkiye ekonomisinde güçlü bir yer ediniyor. 1.500 kişilik istihdamı ile üretimin %70’ini 80’den fazla ülkeye ihraç eden marka, geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı’nın Turquality Destek Programına da dahil olarak dünya markası olma yolunda yeni hedefler belirledi. Marka, 2022 sonunda 125% büyüme ve yaklaşık 3.4 Milyar TL ciro hedefliyor.

İLK 3 MARKADAN BİRİ OLMA HEDEFİ

Kanık Şirketler Grubu bünyesinde 1994 yılında faaliyetlerine başlayan ÖZKA Lastik, Türkiye’nin %100 yerli ve milli markası olarak her geçen yıl artan üretim kapasitesi ve genişleyen satış ve dağıtım ağı ile yurt içinde lider, yurt dışında tanınmış bir marka olarak büyümesini sürdürüyor. Yenilikçi teknolojilere sahip üretimi, inovatif bakış açısı ve sektörel tecrübesi ile Türkiye’de kapasite ve ürün çeşidi olarak lider olan ÖZKA Lastik, global marka yatırımları, müşteri memnuniyetine yönelik projeleri ve Ar-Ge çalışmaları ile dünyada zirai ve iş makinesi lastiklerinde ilk 3 markadan biri olma hedefinde...

KOCAELİ’DEN 80’İ AŞKIN ÜLKEYE İHRACAT

Kocaeli’nde yaklaşık 200.000 m2’lik alanda 3 ayrı fabrikada üretim gerçekleştiren, yurt içi değişim pazarında kendi sektöründe %40 pazar payını elinde bulunduran, dünyada ise 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren sanayi devi ÖZKA Lastik, Turquality Destek Programına dahil olmasıyla birlikte uluslararası arenada vites yükseltiyor.

“ÇOK DAHA BÜYÜK BAŞARILAR PAYLAŞACAĞIZ”

ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Kanık, globalleşme vizyonları doğrultusunda yatırımlarına hız verdikleri bir dönemde Turquality desteğine hak kazanmalarından dolayı mutluluk duyduklarının altını çizdi. “Türkiye’de doğup dünyaya hizmet eden, ülkesini gururla temsil eden bir marka olarak Turquality sürecini çok önemsedik. Program bizim dünyada büyüme projeksiyonumuz açısından motive edici. Önümüzdeki süreçte yurtdışındaki markalaşma faaliyetlerimizi hızlandırarak çok daha büyük başarıları paylaşacağımıza inanıyorum” dedi.

“SÜRÜLECEK ÇOK TARLA VAR”

“Bugüne kadar edindiğimiz deneyim, güçlü üretim altyapımız, ürün çeşitliliğimiz ve yurt dışı marka faaliyetlerimizle önümüzde çok daha büyük fırsatlar olduğunu biliyoruz. Girilecek çok pazar, sürülecek çok tarla var”şeklinde konuşan Kanık, hedef olarak özellikle Meksika, Brezilya, İspanya, İngiltere, Almanya, Polonya ve Güney Afrika pazarlarına işaret ederek tüm dünyada daha fazla söz sahibi olacaklarını ifade etti.

GÜÇLÜ BÜYÜME İVMESİHER YIL ARTIYOR

Tüm dünyada yaşanan enflasyon baskıları, hammadde fiyatlarındaki dolar bazlı artış eğilimleri ve ekonomik dengesizliklere rağmen 2021 yılını %61 büyüme ve 1.5 Milyar TL ciro ile kapatan ÖZKA Lastik, 2022 sonunda %125 büyüme ve yaklaşık 3.4 Milyar TL ciro hedefliyor. 2016 yılında 268 Milyon TL ciroyu 2017’de 374 Milyon TL, 2018’de 574 Milyon TL, 2019’da 649 Milyon TL, 2020’de ise 870 Milyon TL’ye çıkaran ÖZKA Lastik, her yıl bir önceki yıla oranla ciddi bir büyüme gerçekleştiriyor ve güçlü büyümesini yeni yatırımlarla da destekliyor.

YILDA YAKLAŞIK 1,5 MİLYON ADET ÜRETİM

Zirai ve iş makinası lastikleri alanında uzmanlaşarak sektöründe 30 yıla yakın deneyim ve her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı ile tüm dünyada büyümesini sürdüren ÖZKA Lastik, yılda yaklaşık 1,5 milyon adet üretim gerçekleştiriyor. İlk lastik üretimine başladığı 2005 yılında günlük 15 ton üretim gerçekleştiren ÖZKA Lastik’in her geçen yıl artan günlük üretim kapasitesi 2021 yılı itibarıyla tamamladığı radyal lastik yatırımıyla birlikte %55’lik bir artış göstererek 220 tona ulaştı.