MEB din edebiyatından başarılı

Kocaeli Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılında yazılı açıklama yaparak Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) karne verdi. Yazılı açıklamada Dernek Başkan Yardımcısı Beyhan Korkmaz, “Hepimizin bildiği gibi eğitimin kronikleşmiş sorunları, pandemi sürecinde daha da derinleşmiştir. 2021-2022 eğitim öğretim yılına bu derinleşen sorunlarla başlanmış, yıl içerisinde bunlara yenileri eklenmiştir. Anne babalar çocuklarına harçlık verememekte, beslenme çantalarına bir dilim ekmekten başka bir şey koyamamaktadırlar” dedi.

“DİNİ YAPILARLA İŞ BİRLİĞİ HALİNDE”

Açıklamasını sürdüren Korkmaz, “Eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek devletin asli görevidir. Devlet bu görevini Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile yerine getirir ve bu görevini hiçbir kuruma, dini/siyasi yapıya ve kişilere devredemez; devredilmesi eğitim öğretim birliği yasasını ihlaldir. Oysa Bakanlık müfredatın içeriğinin yeniden oluşturulmasından, ailesinden uzakta eğitim gören çocukların barınma sorununa kadar eğitimin her alanında dini yapılarla iş birliği halindedir. Tarikat, cemaat ve dini vakıflarla yapılan protokoller gereği; eğitim formasyonu olmayan, eğitim bilimine uzak kişiler, okullarda, yurtlarda, çocuklarımızın gelişimini düşünmeden, duygusal ve sosyal yaşamını etkileyecek türde zihinlerinde, telafisi olmayan depresyon ve kalıcı izli zihinsel süreçlerini etkileyecek baskı oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

YURTLAR DİNİ YAPILARA TERK EDİLDİ”

Son olarak Korkmaz, “Birçok çocuğumuz, özellikle üniversite öğrencileri ailesinden uzakta, farklı şehirlerde eğitim görmektedir. Çocuklarımızın barınma sorununa, kayıtsız kalan Bakanlık, onlara dini yapıların yurtlarından başka seçenek bırakmamaktadır. Devlet yurtları da dini yapıların yurtlarından farklı değildir. Bu yurtlar da dini yapılara terk edilmiştir. Son zamanlarda bu yurtlarda, intiharlar, şüpheli ölüm olayları artmıştır. Bu yıl içerisinde Türkiye genelinde 136 intihar ve şüpheli ölüm olayı yaşanmıştır” dedi.