18 Haz 2022 - 14:22- Siyaset G: 18 Haz 2022 - 14:23

Gelecek Derince ve Çayırova listelerini teslim etti

Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanı İrfan Özyolcu ve Çayırova İlçe Başkanı İbrahim Fazlıoğlu, oluşturdukları 20 kişilik yönetim kurulu listelerini valiliğe teslim etti
Gelecek Derince ve Çayırova listelerini teslim etti mask

Geçtiğimiz aylarda Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanlığına atanan İrfan Özyolcu ve Çayırova İlçe Başkanlığına atanan İbrahim Fazlıoğlu, oluşturdukları 20 kişilik yönetim kurulu listelerini genel merkez onayından sonra valiliğe teslim ederek yetki belgelerini aldı. Listesi onaylanan başkanlar, “Kurucu listemizi onaylandı. Listemizi valiliğe teslim ettik.Seçim gününün açıklanmasını çalışmalarımıza devam ederek bekliyoruz” dedi.

18 Haz 2022 - 14:22 - Siyaset

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