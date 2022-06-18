Geçtiğimiz aylarda Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanlığına atanan İrfan Özyolcu ve Çayırova İlçe Başkanlığına atanan İbrahim Fazlıoğlu, oluşturdukları 20 kişilik yönetim kurulu listelerini genel merkez onayından sonra valiliğe teslim ederek yetki belgelerini aldı. Listesi onaylanan başkanlar, “Kurucu listemizi onaylandı. Listemizi valiliğe teslim ettik.Seçim gününün açıklanmasını çalışmalarımıza devam ederek bekliyoruz” dedi.
18 Haz 2022 - 14:22- Siyaset Güncelleme: 18 Haz 2022 - 14:23
Gelecek Derince ve Çayırova listelerini teslim etti
Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanı İrfan Özyolcu ve Çayırova İlçe Başkanı İbrahim Fazlıoğlu, oluşturdukları 20 kişilik yönetim kurulu listelerini valiliğe teslim etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.