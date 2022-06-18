18 Haz 2022 - 14:22- Spor G: 18 Haz 2022 - 14:24

Kızılay’ın bu yıl ki hedefi 22 ülke

Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası bu yılda devam ediyor. “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 22 ülkede toplam 142 bin hisselik kurban kesmeyi hedefliyor
Kızılay’ın bu yıl ki hedefi 22 ülke mask

Kızılay, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla sesleniyor. Kurban vekâletleriyle yurt içi ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, Kurban Bayramı’nın dayanışma ve yardımlaşma ruhunu dünyanın farklı coğrafyalarında da yaşatmak istiyor.

YURT İÇİ 2475 TL YURT DIŞI 1475 TL

Kızılay vekalet bedellerini ise yurt içinde 2 bin 475 TL, yurt dışı için 1 bin 475 TL olarak belirledi. Yurt dışında yaşayanlardan Türkiye için vekalet vermek isteyenler 175 USD veya 165 Euro, diğer ülkeler için ise 110 USD veya 100 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılay’a verebilecek.

KURBAN VEKALETİ KIZILAY’A NASIL VERİLİR?

Kurban vekaletlerini Kızılay’a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekâletlerini, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, mobil uygulama, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Kızılay Posta Çeki hesabı ve Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanlığımıza gelerek yada Türkiye Kızılay Derneği’ne ait IBAN: TR77 0001 0001 6300 0018 6855 46 hesap numaramıza, ödemenin açıklama kısmına “adı-soyadı ve telefon numarası” bilgilerini yazarak verebilir.
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18 Haz 2022 - 14:22 - Spor

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