Körfez’de karne heyecanı

Körfez’de 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlandı, öğrenciler karnelerine kavuştu. Karne dağıtım töreni ise Körfez protokolünün katılımıyla Tüpraş İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törene; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

BU ÜLKENİN GELECEĞİ SİZLERSİNİZ

Öğrencilerin gösterileri ile başlayan programda konuşan Başkan Şener Söğüt, “Sizlerim mutluluğunu, sevincini gözlerinden okuyabiliyorum. Bu heyecanı bizler de uzun yıllar önce yaşadık. Bu heyecanınız bana da ilkokul günlerimi, anılarımı hatırlattı. Bir eğitim yılını geride bıraktınız. Şimdi tatil zamanı. Güzelce dinlenin. Sizler bizim için önemlisiniz. Bu ülkenin geleceğisiniz” dedi.

38 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin de konuşmasında, “2021-2022 eğitim-öğretim yılını tamamladık. Biraz sonra da karnelerimizi dağıtacağız ve sizleri tatile uğurlayacağız. 38 bin öğrencimiz karne heyecanı yaşadı. 2.100 öğretmenimiz de bir yıl boyunca sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için yanınızdaydı. Şimdi güzel bir tatili hak ettiniz” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilere karneleri takdim etti.