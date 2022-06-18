Cumhuriyet Bulvarı’na yeme içme aksı geliyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran ayında haftalık olarak gerçekleştirilen encümen toplantısıBüyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında 15 Haziran 2022 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Çok sayıda maddenin görüşülüp karara bağlandığı encümen toplantısında Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından yürüyüş yolu olarak bilinen Cumhuriyet Bulvarı’nda bulunan kafelerin önüne ‘yeme içme aksı’ yapılması kararlaştırıldı.

İŞGALİYE BEDELİ ÖDENECEK

Encümen kararı kapsamında Leyla Atakan Caddesi’nden Merkez Bankası yönünde yolun sağ tarafında (kuzey kısmı) bulunan kafe vb. yapıların belirlenen sınırlar içerisine masa-sandalye koymalarına izin verilen yeni kullanım alanı kararlaştırıldı. Bu kapsamda belirlenen sınırlara söz konusu mekanlar masa atabilecek. Mekanlar, belirtilen sınırlara masa-sandalye atmalarının karşılığında Büyükşehir Belediyesi’ne işgaliye bedeli ödenecek. Uygulamanın önümüzdeki haftadan itibaren başlaması bekleniyor. Cezaların da görüşüldüğü encümen toplantısında İZGAZ’ın Başiskele Havuzlubahçe Mahallesi’nde yaptığı doğalgaz hattı çalışmasında süreç içerisinde moloz ve inşaat atığı bırakması nedeniyle 4 bin lira ceza da kesildi.