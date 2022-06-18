KOÜ Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavları başlıyor

Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavları için online başvurular; 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Sınav tarihleri ise şu şekilde, Türk Müziği Bölümü; 5-6 Eylül, Müzikoloji Bölümü 7 Eylül, Müzik Bölümü; 8 Eylül, Müzik Bölümü Bestecilik Sanat Dalı; 9 Eylül, Lise “lisansa geçiş 8 Eylül ortaokul 5. sınıf; 6 – 7 Eylül, lise 9. Sınıf; 7 Eylül , ortaokul ve lise ara sınıflar; 7 Eylül... Kabul esasları ile başvuru ve sınav takvimi değerlendirme kriterleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler devlet konservatuvarı web sitesinde ilan edildi.