KOÜ’lü genç yönetmene bir ödül de TRT’den

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi mezunu yönetmen Yağmur Kartal Karakuş, 13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nden ödülle döndü. Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl düzenlenen program TRT Tepebaşı Stüdyoları’nda geçekleşti. Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi’nde yarışan “Oyuncakçı-Saklı Yadigârlar”, 3’üncülüğe layık görüldü.

SUNAY AKIN VE HAKAN ALTINER

Ödül töreninde yönetmen Kartal’a filmin yapımcısı Karakuş Film’in sahibi yönetmen Cüneyt Karakuş ve filmin İletişim Sorumlusu Çağla Daşcı da eşlik etti. 2020 yılının en çok ödül alan belgesel filmi olan proje, TRT’den aldığı ödülle birlikte toplamda 14 ödüle sahip oldu. Animasyonlar ve röportajlardan oluşan belgesele ünlü müzeci ve şair Sunay Akın ile ünlü tiyatro yönetmeni ve oyuncu olan Hakan Altıner de konuk oldu.

YAĞMUR KARTAL KARAKUŞ KİMDİR?

1990 yılında İstanbul'da doğdu. Sinemayla ilgilenmeye 14 yaşındayken gittiği Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi, sinema TV bölümünde başladı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Görsel iletişim bölümünü kazandı ve Radyo Sinema TV bölümünde ÇAP yaptı. Okuduğu iki bölümü de derece ile bitirdikten sonra post produksiyon alanında, VFX koordinasyon, kurgu ve animasyon yaparak şirketlerde çalıştı. 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Bilimleri bölümünden yüksek lisans tezini teslim ederek başarıyla bitirdi.

14 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Haribo, Brosssocks gibi birçok önemli markanın stop-motion reklam filmlerinde animasyon yönetmenliği yaptı. 2019 yılında Latrak Film’i kurarak ekibiyle beraber reklam sektörüne hizmet vermeye başladı. Stop-motion alanında birçok üniversitede etkinliklerde yer aldı ve ders verdi. "Soluk" adlı kısa filmi ve "Oyuncakçı Saklı Yadigârlar" isimli 14 kez ödüle layık görülmüş orta metraj animasyonlu belgesel filmini yönetti. 2022 yılında Cüneyt Karakuş’un yönettiği “Eflatun” adlı uzun metraj sinema filminin, kurgusunu, vfx süpervizörlüğünü ve animasyonlarını üstlendi.

FİLM EKİBİ

YAZAN VE YÖNETEN

Yağmur Kartal

ANLATANLAR

Sabahattin Parlar

Sunay Akın

Hakan Altıner

Akgül Parlar

Vildan Baydar

Mehmet Emin Avşaroğlu

YARDIMCI YAPIMCI

Cüneyt Karakuş

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Yağmur Kartal

Cem Sarp

IŞIK ŞEFİ

Gizem Coşkun

SANAT YÖNETMENİ

Çiğdem Şimşirli

KURGU VE GÖRSEL EFEKT

Yağmur Kartal

Egemen Çetinkaya

STOP MOTİON ANİMASYONLAR

Yağmur Kartal

SES

Gizem Coşkun

SESLENDİREN

Cüneyt Karakuş

MÜZİK ARANJMANI

Aykut Kırşan

Egecan İnce

SES KURGUSU

Yağmur Kartal

MİX & MASTERİNG

Egecan İnce

AFİŞ TASARIMI

İrem Badazlı

MAKYAJ

Vildan Baydar

İLETİŞİM SORUMLUSU

Çağla Daşcı

ULAŞIM

Ali Erel

ÇEVİRİ

Seçil Yozgat.