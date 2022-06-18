KOÜ’lü genç yönetmene bir ödül de TRT’den

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi mezunu yönetmen Yağmur Kartal Karakuş, 13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nden ödülle döndü. Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl düzenlenen program TRT Tepebaşı Stüdyoları’nda geçekleşti. Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi’nde yarışan “Oyuncakçı-Saklı Yadigârlar”, 3’üncülüğe layık görüldü.
SUNAY AKIN VE HAKAN ALTINER
Ödül töreninde yönetmen Kartal’a filmin yapımcısı Karakuş Film’in sahibi yönetmen Cüneyt Karakuş ve filmin İletişim Sorumlusu Çağla Daşcı da eşlik etti. 2020 yılının en çok ödül alan belgesel filmi olan proje, TRT’den aldığı ödülle birlikte toplamda 14 ödüle sahip oldu. Animasyonlar ve röportajlardan oluşan belgesele ünlü müzeci ve şair Sunay Akın ile ünlü tiyatro yönetmeni ve oyuncu olan Hakan Altıner de konuk oldu.
YAĞMUR KARTAL KARAKUŞ KİMDİR?
1990 yılında İstanbul'da doğdu. Sinemayla ilgilenmeye 14 yaşındayken gittiği Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi, sinema TV bölümünde başladı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Görsel iletişim bölümünü kazandı ve Radyo Sinema TV bölümünde ÇAP yaptı. Okuduğu iki bölümü de derece ile bitirdikten sonra post produksiyon alanında, VFX koordinasyon, kurgu ve animasyon yaparak şirketlerde çalıştı. 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Bilimleri bölümünden yüksek lisans tezini teslim ederek başarıyla bitirdi.
14 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Haribo, Brosssocks gibi birçok önemli markanın stop-motion reklam filmlerinde animasyon yönetmenliği yaptı. 2019 yılında Latrak Film’i kurarak ekibiyle beraber reklam sektörüne hizmet vermeye başladı. Stop-motion alanında birçok üniversitede etkinliklerde yer aldı ve ders verdi. "Soluk" adlı kısa filmi ve "Oyuncakçı Saklı Yadigârlar" isimli 14 kez ödüle layık görülmüş orta metraj animasyonlu belgesel filmini yönetti. 2022 yılında Cüneyt Karakuş’un yönettiği “Eflatun” adlı uzun metraj sinema filminin, kurgusunu, vfx süpervizörlüğünü ve animasyonlarını üstlendi.
FİLM EKİBİ
YAZAN VE YÖNETEN
Yağmur Kartal
ANLATANLAR
Sabahattin Parlar
Sunay Akın
Hakan Altıner
Akgül Parlar
Vildan Baydar
Mehmet Emin Avşaroğlu
YARDIMCI YAPIMCI
Cüneyt Karakuş
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Yağmur Kartal
Cem Sarp
IŞIK ŞEFİ
Gizem Coşkun
SANAT YÖNETMENİ
Çiğdem Şimşirli
KURGU VE GÖRSEL EFEKT
Yağmur Kartal
Egemen Çetinkaya
STOP MOTİON ANİMASYONLAR
Yağmur Kartal
SES
Gizem Coşkun
SESLENDİREN
Cüneyt Karakuş
MÜZİK ARANJMANI
Aykut Kırşan
Egecan İnce
SES KURGUSU
Yağmur Kartal
MİX & MASTERİNG
Egecan İnce
AFİŞ TASARIMI
İrem Badazlı
MAKYAJ
Vildan Baydar
İLETİŞİM SORUMLUSU
Çağla Daşcı
ULAŞIM
Ali Erel
ÇEVİRİ
Seçil Yozgat.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.