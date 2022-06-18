Bilgi Köprüsü’nden derece yapan öğrencilerine ödül

Kocaeli genelinde seçkin okulların (devlet ve özel) okul dereceleriyle 1. 2. ve 3. olan öğrencileri Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kursları’nda üniversite sınavına hazırlanmayı tercih ediyor. Şehrin başarılı okullarının derece yapan 18 öğrencisi ile bir araya gelen Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, gençleri başarılarından dolayı ödüllendirip tebrik ederken hafta sonu yapılacak olan 2022 YKS için başarılar diledi.

“BİLGİ KÖPRÜSÜ’NÜN DESTEĞİ ÇOK BÜYÜK”

Gençler de Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumlarında sınava hazırlanma sürecinde Bilgi Köprüsü ile hem duygusal desteği hem de akademik başarıyı beraber aldıklarını, böylesine yoğun bir süreci dinamik ve tempolu yürüttüklerini, arkadaş ortamlarında birbirilerini motive eden öğrenciler olduğu için keyifli bir yıl geçirdiklerini, okullarında derece almalarında Bilgi Köprüsü’nün desteğinin çok büyük olduğunupaylaştılar.

İLK FIRSATTA HEDİYELERİNİ ALACAKLAR

Samimi bir sohbet ortamında geçen başarı kutlamalarına katılamayan öğrenciler de düşünüldü. Görüntülü konferans görüşmesi ile kutlamalara dahil edildiler ve ilk fırsatta hediyelerini almaları için kuruma davet edildiler. Öğretmenlerine ve idareye yıl boyunca samimi ve içten bir ortamda verilen eğitim ve ilgi için teşekkürlerini ilettiler.