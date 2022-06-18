Karamürsel’den sağlık ordusuna 67 mezun daha katıldı

Karamürsel Dr. Pembe Müjgan CalpGökçoraMTAL’den 67 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet törenine Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Ali Sabit Uçar, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.
“ONLAR ARTIK SAĞLIK ALANINDA”
Okul Müdürü Zeki Bayram, “Okulumuzdan mezun olan 67 öğrencimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Onlar artık sağlık alanında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacak sağlık ekibine dahil oldular” dedi. Lise bu eğitim ve öğretim yılında 26’sı sağlık bakım teknisyeni, 15 hemşire yardımcısı, 8 ebe yardımcısı, 18 hasta yaşlı bakımı olmak üzere 67 öğrencisini mezun etti.
KEPLERİNİ HAVAYA FIRLATTILAR
Okul birincisi Halit Resul Keteci, ikincisi Rümeysa Gündüz, üçüncüsü ise Elif Gülpınar oldu. Konuşma ve diploma törenin ardından okul birincisi Halit Resul Keteci, okul yaş kütüğüne plaketini çaktı. Daha sonra Türk bayrağı ve okul flamasının devir teslim töreni yapıldı. Tören, 67 öğrencinin keplerini havaya atarak mezuniyeti kutlamalarıyla sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.