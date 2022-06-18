KARBAFED’li kadınlardan şehit kütüphanesine kitap desteği

Yozgatlı Şehit Uzman Çavuş Cevdet Cansev adına kurulacak olan kütüphaneye yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kitap desteğinde bulunan Kocaeli Artvin Batum Havalisi Federasyonu (KARBAFED)Kadın Kolları Başkanı Perihan Dede, “Böyle güzel bir hizmete emeği geçenlere teşekkür ederim. Bundan sonra da kitap desteğimiz devam edecektir. Şehitlerimizin adını yaşatmak için başlatılan bu ve buna benzer çalışmaları destekliyoruz” dedi. Gazeteci Mustafa Eranıl ise, kurulacak olan şehit kütüphanesi için kitap desteğinde bulunan Kocaeli Artvin Batum Havalisi Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Perihan Dede, Başkan Yardımcısı Zeynep Şamlı ve Genel Sekreter Mesude Yılmaz’a teşekkür etti.