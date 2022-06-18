18 Haz 2022 - 14:36- Eğitim G: 18 Haz 2022 - 14:37

Yıldız Anaokulu’nda karne sevinci
Yıldız Anaokulu’nda karne sevinci mask

Özel Yıldız Anaokulu’nda hareketli geçen 2021- 2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ardından öğrenciler okul salonunda hazırlanan törenle hayatlarının ileriki dönemleri için önemli bir adım olan karnelerini aldılar. Güne yakışır kıyafetlerini giyerek süslenen öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunuyordu. Sınıf öğretmenlerinden karnelerini alan minikler, ardından müzik eşliğinde dans ederek bu önemli günü kutladılar. Tören sonunda dağıtılan şekerlerini afiyetle yiyen minikler günlük faaliyetlerine devam ettiler. Okul Müdürü Raife Şahin, öğrencilerini tebrik ederek, “Sene sonu gelişim raporu olan karnelerimizi verdik. Fakat okulumuz yaz tatili boyunca açıktır. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

18 Haz 2022 - 14:36 - Eğitim

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