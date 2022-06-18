18 Haz 2022 - 14:42- Gündem G: 18 Haz 2022 - 15:02

Annesinin elinden tutup sınava götürdü

İzmit'te yaşayan iki çocuk annesi 50 yaşındaki Nevin Akgün’ü, 20 yaşındaki oğlu sınava getirdi. Oğluyla sınava hazırlanan ve 1 yılda liseyi bitiren Akgün'ün heyecanı gözlerinden okundu.
Annesinin elinden tutup sınava götürdü mask

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Kocaeli’de de üniversite adayları YKS heyecanı yaşadı. Öğrenciler sınava girerken anne babalar ise kapıda bekleyerek çocuklarının çıkmasını bekledi. Ancak İzmit'te farklı bir olay yaşandı. Bu sefer 50 yaşındaki Nevin Eker sınava girerken 20 yaşındaki oğlu ise kapıda annesinin çıkmasını bekledi.

“SINAVA OĞLUMLA BİRLİKTE GELDİM, BENİM DESTEKÇİM OLDU”

Sınava giren 2 çocuk annesi olan 50 yaşındaki Nevin Eker “Üniversite sınavına girdim. Boşandıktan sonra kendimi okumaya verdim. Sınava oğlumla birlikte geldim, kendisi benim destekçim oldu. Liseyi açık öğretimle bir senede bitirdim. Ardından üniversite sınavına hazırlandım. Sınavda matematikte zorlandım neredeyse hiç açmadım ama diğer konuları çözdüm. Bir hedefim var, sözel olarak okumak istiyorum. Okumak istediğim bölümler gastronomi ya da turizm ve otelcilik” dedi.

“BERABER DERS ÇALIŞTIK”

Sınava annesini getiren ve Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Mustafa Ünlü, “Bugün annemi sınava getirdim ve onun destekçisi oldum. Annem boşandıktan sonra okuma hevesini bizimle paylaştı. Biz de ona lise zamanında çok yardımcı olduk. Beraber ders çalıştık akşamlara kadar ders videoları izledik. Bugün ise buradayız, sınava geldik. Biz çok mutluyuz o da çok heyecanlı. İnşallah istediği bölümü kazanır biz de ona destek olmaya devam ederiz” diye konuştu.

18 Haz 2022 - 14:42 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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Yorumlar

(1)
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V,riza - 1 yilda acik lise nasil biter ayni dolambacli yollar gidip te bu yastan sonra genclerin rizkina goz dikme

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 18 Haziran 14:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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