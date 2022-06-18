Dedeler ve nineler de artık iş arıyor

Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7 iken kadınlarda yüzde 14,5 olarak tahmin edildi.

BİR İLİN İŞSİZ SAYISI KADAR ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) iş gücü verilerine göre ülke genelinde son bir ayda 65 bin kişi işsiz kaldı. Bu rakam Kocaeli’deki işsiz sayısına eşdeğer. Bu da mart ve nisan ayı arasında bir ilin işsiz sayısı kadar yeni işsizler oluştuğunu gösteriyor. Kocaeli’deki tabloyu aktaran Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ulvi Yılmaz, 24 bin 608 kişinin işe yerleştirildiğini, kayıtlı işsiz sayısının ise 61 bin 247 olduğunu söyledi.

65 YAŞ ÜSTÜ İŞ ARAYAN DA VAR

İŞKUR’un işe yerleştirme oranlarında en yüksek meslek gruplarının başında imalatçılar geliyor. 2022 nisan ayı verilerini göre işe yerleştirilen 24 bin 608 kişiden, 8 bin 229 kişi imalat sektöründe işe yerleştirildi. İkinci sırada 4 bin 480 kişiyle İdari ve destek hizmetleri 4 bin 51 kişiyle de inşaat sektörü geliyor. Yine İŞKUR Kocaeli verilerine göre; 60 yaş üstü 281, 65 yaş üstü ise 104 kişi iş arıyor. Emeklilik çağında bile işe girebilmek için İŞKUR’un kapısını çalanların 70’i ise kadın.

HANGİ YAŞTA, KAÇ İŞSİZ VAR?

YAŞ ARALIĞI ERKEK KADIN TOPLAM

15-19 1648 907 2,555

20-24 8114 5562 13,676

25-29 7,698 5,093 12,791

30-34 5,775 3,919 9,694

35-39 5,075 3,674 8,749

40-44 3,339 2,712 6,451

45-49 2,441 1,501 3,942

50-54 1,414 708 2,122

55-59 637 245 882

60-64 219 62 281

65+ 84 20 104

TOPLAM 36,844 24,403 61,247

MESLEKLERE GÖRE İŞSİZ SAYISI

MEZUNİYETİ İŞSİZ SAYISI

Doktora 23

İlkokul 1,161

İlköğretim 19,661

Lisans 7,648

Okur-Yazar 1,562

Okur Yazar Olmayan 254

Orta-Lise ve Dengi 22,438

Ön Lisans 8,162

Yüksek Lisans 348

Toplam 61,247