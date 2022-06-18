Dedeler ve nineler de artık iş arıyor

Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7 iken kadınlarda yüzde 14,5 olarak tahmin edildi.
BİR İLİN İŞSİZ SAYISI KADAR ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) iş gücü verilerine göre ülke genelinde son bir ayda 65 bin kişi işsiz kaldı. Bu rakam Kocaeli’deki işsiz sayısına eşdeğer. Bu da mart ve nisan ayı arasında bir ilin işsiz sayısı kadar yeni işsizler oluştuğunu gösteriyor. Kocaeli’deki tabloyu aktaran Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ulvi Yılmaz, 24 bin 608 kişinin işe yerleştirildiğini, kayıtlı işsiz sayısının ise 61 bin 247 olduğunu söyledi.
65 YAŞ ÜSTÜ İŞ ARAYAN DA VAR
İŞKUR’un işe yerleştirme oranlarında en yüksek meslek gruplarının başında imalatçılar geliyor. 2022 nisan ayı verilerini göre işe yerleştirilen 24 bin 608 kişiden, 8 bin 229 kişi imalat sektöründe işe yerleştirildi. İkinci sırada 4 bin 480 kişiyle İdari ve destek hizmetleri 4 bin 51 kişiyle de inşaat sektörü geliyor. Yine İŞKUR Kocaeli verilerine göre; 60 yaş üstü 281, 65 yaş üstü ise 104 kişi iş arıyor. Emeklilik çağında bile işe girebilmek için İŞKUR’un kapısını çalanların 70’i ise kadın.
HANGİ YAŞTA, KAÇ İŞSİZ VAR?
YAŞ ARALIĞI ERKEK KADIN TOPLAM
15-19 1648 907 2,555
20-24 8114 5562 13,676
25-29 7,698 5,093 12,791
30-34 5,775 3,919 9,694
35-39 5,075 3,674 8,749
40-44 3,339 2,712 6,451
45-49 2,441 1,501 3,942
50-54 1,414 708 2,122
55-59 637 245 882
60-64 219 62 281
65+ 84 20 104
TOPLAM 36,844 24,403 61,247
MESLEKLERE GÖRE İŞSİZ SAYISI
MEZUNİYETİ İŞSİZ SAYISI
Doktora 23
İlkokul 1,161
İlköğretim 19,661
Lisans 7,648
Okur-Yazar 1,562
Okur Yazar Olmayan 254
Orta-Lise ve Dengi 22,438
Ön Lisans 8,162
Yüksek Lisans 348
Toplam 61,247
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.