18 Haz 2022 - 21:00- Gündem G: 18 Haz 2022 - 16:09

Dedeler ve nineler de artık iş arıyor

TÜİK, Nisan 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Kurumun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11,3 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İlimizde ise işsiz sayısı 61 bin 247 olarak kayıtlara geçti

Bülent Ekinci
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Dedeler ve nineler de artık iş arıyor mask
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Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7 iken kadınlarda yüzde 14,5 olarak tahmin edildi.

BİR İLİN İŞSİZ SAYISI KADAR ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) iş gücü verilerine göre ülke genelinde son bir ayda 65 bin kişi işsiz kaldı. Bu rakam Kocaeli’deki işsiz sayısına eşdeğer. Bu da mart ve nisan ayı arasında bir ilin işsiz sayısı kadar yeni işsizler oluştuğunu gösteriyor. Kocaeli’deki tabloyu aktaran Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ulvi Yılmaz, 24 bin 608 kişinin işe yerleştirildiğini, kayıtlı işsiz sayısının ise 61 bin 247 olduğunu söyledi.

65 YAŞ ÜSTÜ İŞ ARAYAN DA VAR

İŞKUR’un işe yerleştirme oranlarında en yüksek meslek gruplarının başında imalatçılar geliyor. 2022 nisan ayı verilerini göre işe yerleştirilen 24 bin 608 kişiden, 8 bin 229 kişi imalat sektöründe işe yerleştirildi. İkinci sırada 4 bin 480 kişiyle İdari ve destek hizmetleri 4 bin 51 kişiyle de inşaat sektörü geliyor. Yine İŞKUR Kocaeli verilerine göre; 60 yaş üstü 281, 65 yaş üstü ise 104 kişi iş arıyor. Emeklilik çağında bile işe girebilmek için İŞKUR’un kapısını çalanların 70’i ise kadın.

HANGİ YAŞTA, KAÇ İŞSİZ VAR?

YAŞ ARALIĞI      ERKEK                   KADIN                  TOPLAM

15-19                    1648                      907                        2,555

20-24                    8114                      5562                      13,676

25-29                    7,698                     5,093                     12,791

30-34                    5,775                     3,919                     9,694

35-39                    5,075                     3,674                     8,749

40-44                    3,339                     2,712                     6,451

45-49                    2,441                     1,501                     3,942

50-54                    1,414                     708                        2,122

55-59                    637                        245                        882

60-64                    219                        62                           281

65+                        84                           20                           104

TOPLAM              36,844                  24,403                  61,247

MESLEKLERE GÖRE İŞSİZ SAYISI

MEZUNİYETİ                                     İŞSİZ SAYISI

Doktora                                                   23

İlkokul                                                 1,161

İlköğretim                                          19,661

Lisans                                                    7,648

Okur-Yazar                                        1,562

Okur Yazar Olmayan                           254

Orta-Lise ve Dengi                          22,438

Ön Lisans                                               8,162

Yüksek Lisans                                        348

Toplam                                                61,247

18 Haz 2022 - 21:00 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Bülent Ekinci

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