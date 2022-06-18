HDP Kocaeli bugün kongreye gidiyor

Gazetemizi ziyaret eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İl Eş Başkanı Leyla Aygün, İzmit İlçe Eş Başkanı Metin Fırat, Nilgün Kansu ve Sait Demirkaya bugün İzmit Kemalpaşa Mahallesi Metropol İş Merkezi’nde saat 12.00’de yapılacak olan kongreye tüm partilileri davet etti.
“YETKİ VERİLİRSE ADAYIM”
Tekrar milletvekili adayı olup olmayacağı hakkında konuşan HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, “Anketlere baktığımızda durumun ne seviyede olduğunu görebiliyoruz. Bugün iktidar eski gücünde değil. Ekonomik politikalar ve ülke siyasetinin durumu ortada. Yaklaşan seçim çok önemli ve bu seçimde Türkiye’yi yeni bir dönem bekliyor. Partim destek verdiği takdirde yeniden milletvekili adayı olmaya hazırım” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.