Sınava geç kalan onlarca öğrenci için seferber oldular

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’na (TYT) girecek öğrenciler için gün boyu hazırda bekledi. Sınava geç kalan ve kimliğini unutan onlarca öğrenciyi yardım elini uzatan polis ekipleri, polis otosu ve motorlarla öğrencileri sınava yetiştirdi. Polis ekiplerinin yaptıkları ise öğrenciler ve aileleri tarafından takdirle karşılandı.