18 Haz 2022 - 18:31- Siyaset G: 18 Haz 2022 - 18:34

YRP’den KOTO Başkanı Bulut’a ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Ekonomi İşleri Kocaeli İl Sorumlusu Adnan Meral ve Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Marmara 6.Bölge Sorumlusu Fahrettin Kul KOTO Başkanı Necmi Bulutu makamında ziyaret etti.
YRP’den KOTO Başkanı Bulut’a ziyaret mask

Kocaeli ekonomisinin, ticaret ve sanayi alanındaki sorunları ve çözümleri konusunda karşılıklı görüş alış-verişinin yapıldığı ziyarette konuşan Meral ‘’ KOTO’nun başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayarak KOTO gerek Kocaeli, gerek ülkemiz için önemli kurumların başında geliyor. Çalışmalarını yakından ve takdir ederek takip ediyoruz. Başkan Bulut nezdinde KOTO’yu çalışmalarından ve Kocaeliye ve Ülkemize katkılarından dolayı  kutluyorum,önümüzdeki ayda gerçekleşecek olan  KOTO seçimlerinde  başarılar diyorum” dedi.

KOTO BAŞKANI BULUT: İLK GÜNKÜ AZİM VE HEYECANLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

KOTO Başkanı Necmi Bulut’ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek’’KOTO liderliğinde gerek katma değerli üretim ve ihracat, gerekse de ekonomisindeki nitelikli dönüşüm çalışmaları sayesinde düze çıkmayı başaran öncü şehirler arasında yer aldığını ifade ederek Türkiye için güçlü bir model oluşturduklarını KOTO Yönetim Kurulumuzla birlikte tekrardan alacağımız güvenle kentimizin geleceğini inşa eden projelerimizi ilk günkü azim ve heyecanla gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”dedi

18 Haz 2022 - 18:31 - Siyaset

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