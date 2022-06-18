YRP’den KOTO Başkanı Bulut’a ziyaret

Kocaeli ekonomisinin, ticaret ve sanayi alanındaki sorunları ve çözümleri konusunda karşılıklı görüş alış-verişinin yapıldığı ziyarette konuşan Meral ‘’ KOTO’nun başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayarak KOTO gerek Kocaeli, gerek ülkemiz için önemli kurumların başında geliyor. Çalışmalarını yakından ve takdir ederek takip ediyoruz. Başkan Bulut nezdinde KOTO’yu çalışmalarından ve Kocaeliye ve Ülkemize katkılarından dolayı kutluyorum,önümüzdeki ayda gerçekleşecek olan KOTO seçimlerinde başarılar diyorum” dedi.
KOTO BAŞKANI BULUT: İLK GÜNKÜ AZİM VE HEYECANLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ
KOTO Başkanı Necmi Bulut’ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek’’KOTO liderliğinde gerek katma değerli üretim ve ihracat, gerekse de ekonomisindeki nitelikli dönüşüm çalışmaları sayesinde düze çıkmayı başaran öncü şehirler arasında yer aldığını ifade ederek Türkiye için güçlü bir model oluşturduklarını KOTO Yönetim Kurulumuzla birlikte tekrardan alacağımız güvenle kentimizin geleceğini inşa eden projelerimizi ilk günkü azim ve heyecanla gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.