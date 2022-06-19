Kamuran Akşar Turnuvası toplantısı bugün

İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un 1970'li yıllardaki unutulmaz isimlerinden “Kakosi” olarak bilinen merhum futbolcu Kamuran Akşar anısına futbol turnuvası düzenliyor. 15 Ekim 2021’de hayatını kaybeden Kamuran Akşar anısına düzenlenecek olan futbol turnuvası U-11 kategorisinde düzenlenecek. 20 Haziran’da başlayacak olan organizasyon 24 Haziran’da sona erecek. Turnuva ile ilgili toplantı Cephanelik Stadı’ndaki toplantı bugün saat 09.45’te başlayacak.