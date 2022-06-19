Körfez’den şampiyon çıkar!

Başkan Şener Söğüt, Ragbi ve Kickboks’ta derece elde eden şampiyonlarla yemekte bir araya geldi. Başkan Söğüt, “Körfez Gençlerbirliği Kulübümüz adeta sporcu fabrikasına dönüştü” dedi.

BAŞKAN YARDIMCILARI DA KATILDI

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ragbi ve Kickboks’ta derece elde eden şampiyonlarla yemekte bir araya geldi. Nazende’de gerçekleştirilen programa ayrıca başkan yardımcıları Faruk Denli, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, Koordinatör Cengiz Öztürk, Meclis Üyesi Şahin Ergün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ile Gençlik ile Spor Müdürü Ali Osman Baş da katıldı.

GAYRETİN BİR NİŞANESİ

Genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Şener Söğüt, “Burada sadece siz değerli sporcularımızı değil, onların bugüne gelmelerinde büyük emek sarf eden antrenörlerini ve emek harcayan ailelerini de tebrik etmek istiyorum. Başarı sadece bir kupadan ibaret değil. Kupa, bugüne kadar verdiğiniz emek, gösterdiğiniz gayretin bir nişanesi” dedi.

MİLLİ TAKIM KÖRFEZ’DEN OLUŞUYOR

Ragbi konusunda erkeklerden sonra kadınlarla gelen başarının da önemine değinen Başkan Söğüt, “Milli takımda hem erkek hem de kadınlarda birçok oyuncumuz var. Son olarak U-18 Takımımız da Türkiye 3.’sü oldu. Bundan sonra da ilçemize kupalar getireceklerinden de hiç şüphem yok. Kickboksçularımız. Dünya Kupası’ndan 10 madalya ile döndü. Hem takım olarak hem de bireysel anlamda gerçekten başarılı ve herkese örnek sporcularımız var. Akademilerimizde 5 bine yakın öğrencimiz var. Emek sarf eden herkesi kutluyorum” ifadelerine yer verdi.