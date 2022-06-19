Bu daha başlangıç

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Voleybol Midi Erkekler Takımı, Mersin’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nı son 16 takım içerisinde bitirerek büyük başarı elde etti
BÜYÜK BAŞARI
Kocaeli’yi Mersin’de düzenlenen Türkiye Voleybol Şampiyonası’nda temsil eden Körfez Gençlerbirliği Voleybol Midi Erkekler Takımı, turnuvayı son 16 takım içerisinde bitirerek büyük başarı elde etti. İlk iki maçından galibiyetle ayrılarak son 16’ya kalan takımımız, eleme turlarında da büyük başarı gösterdi.
SON 16’DA TAMAMLADILAR
Türkiye’nin dört bir yanından takımların katıldığı turnuvayı son 16 içerisinde tamamlayarak büyük başarı elde eden takım, Kahramanmaraş ve Kayserispor gibi güçlü takımları elemeyi başardı. Teknik sorumlu Soner Soylu idaresindeki takımı Başkan Söğüt de telefonla tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.