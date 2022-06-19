Okan Spor Kulübü’nden Başkan Hürriyet’e ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Okan Spor Kulübü Antrenörleri Aykut Okan ve Furkan Okan’ı ağırladı.
FORMA HEDİYE ETTİLER
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kentin futbol altyapısı anlamında önemli kulüplerinden Okan Spor Kulübü’nün Antrenörleri Aykut Okan ve Furkan Okan’ı makamında ağırladı. Sporun her alanında altyapıya büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Hürriyet, altyapı konusunda faaliyet gösteren her kulübün yanında olduklarını kaydetti. Antrenörler Aykut Okan ve Furkan Okan da Başkan Hürriyet’e desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletirken 41 numaralı forma hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.