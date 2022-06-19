Kocaeli DEVA’yı miting heyecanı sardı

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde heyecanlı bir telaş bütün parti teşkilâtında görülüyor. Uzun ve yorucu bir sürecin sonucu ancak alınabilen miting izni ardından, ertesi gün Genel Başkan Ali Babacan’ın 17 Haziran Cuma günü Esenler İlçe Binası açılışında Gebze Mitingi’ni ilan etmesi partide büyük bir sevince neden oldu.
Gaziantep’te gerçekleşen DEVA Partisi’nin ilk mitingi ardından ikinci miting için Gebze Kocaeli’nin seçilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden İl Başkanı Adem Koç, “Bu aynı zamanda Genel Merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan Beyefendi’nin Kocaeli’ne olan güveninin ve Kocaeli teşkilâtının başarılarının takdir edilmesinin bir sonucudur. Biz de il, ilçe ve mahallelerimizle birlikte bu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışmaya başladık.
KENTİN DÖRT BİR YANI BAYRAM YERİ
Arkadaşlarımız her gün ilçelerinin dört bir yanında kurdukları stantlarla hemşehrilerimizi 2 Temmuz Cumartesi günü saat 18’de Gebze Yeni Adliye Binası yanındaki Mevlana Kapalı Pazarı Otoparkı meydanında gerçekleştireceğimiz DEVA Partisi’nin Gebze Mitingi’ne davet ediyorlar. Kentimizin dört bir yanı bu sevinçle bayram yerine döndü...
Şu ana kadar halkımızdan müthiş bir teveccüh ve ilgi görüyoruz. Bu da bizi ülkemizin geleceğine yönelik olarak çok daha umutlandırıyor.
Allah’ın izniyle Gaziantep Mitingi’nde 45 binden fazla insanı toplayan DEVA Partisi; Gebze İlçe mitinginde hemşehrilerimizin de desteğiyle bu sayıyı çok daha yükseklere taşıyacak, buna inanıyor ve hemşehrilerime güveniyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gebzeli - milleti şöyle çarşı pazar gözlemliyorum aman allahım hiç bu kadar gebzede heyecan yoktu millet heyecandan çarşı pazar adeta babalara geliyor o kadar yani
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.