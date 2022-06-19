“Efsane Müdür” için veda yemeği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılına ait okul müdür atamaları açıklandı. Buna göre açıklanan listede Kocaeli’de de çok sayıda isim bulunuyor. Kocaeli’de 4 ve 8 yıllık görev sürelerini doldurduğu belirtilen toplam 59 okul müdürünün görev yerleri puan sıralamasına göre değişti. Görevi değişen isimler arasında yer alan ve İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevini yürütürken Körfez Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne atanan Muhammet Kocakaya için geçtiğimiz günlerde bir veda programı düzenlendi. Okul idarecileri ve öğretmenlerinin katıldığı Lastik-İş Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bu özel buluşmada yapılan konuşmalarda Kocakaya için “Efsane Müdür” yakıştırması yapıldı.

“ÇOK DUYGULANDIM”

Yemekli veda buluşmasında çok duygusal anlar yaşayan Muhammet Kocakaya, “İnanın bana çok duygulandım. Sizlerden ayrılmak gerçekten çok zor. Hepinizi çok özleyeceğim ancak yine de aynı şehir olmamız bir araya gelmemizi kolaylaştıracak. Birlikte önemli işlere imza attık. Hepinizin çalıştığınız kurumunuzu eğitim anlamında en iyi noktaya çıkaracağınıza eminiz” dedi.

İZMİT’E ATANAN OKUL MÜDÜRLERİ

Fatma Çelik (İzmit Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulu)

Gökhan Dumrul (İzmit 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu)

Ercan Mengünoğul (Ford Otosan Ortaokulu)

Remzi Levent Zanbak (Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokul)

Rumeysa Şen (İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

Sezai Şahin ( Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu)

Nurten Turpçu Aktaş (Yenituran Anaokulu)

Nesrin Çoban (Bilgün Dereli Anaokulu)

MenduhKışkan (İzmit Rehberlik ve Araştırma Merkezi)

İsmail Karakaya (Ulubatlı Hasan Ortaokulu)

Hatice Kılıçkap (İSU Anaokulu)

Hakan Akan Sarıca (Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Emine Atar (Ana Sultan Anaokulu)

Alper Tuncel (Mehmetçik İlkokulu)

KÖRFEZ’E ATANAN OKUL MÜDÜRLERİ

Sedat Dönmez (Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu)

Murat Kaya (HerekeKışladüzü Ortaokulu)

Muhammet Kocakaya (Körfez Halk Eğitimi Merkezi)

Meral Şahin Günkut (Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

Mehmet Bahri Toksagül (Kirazlıyalı Tevfik Fikret İlkokulu)

İhsan Sivrikaya (Atatürk Anadolu Lisesi)