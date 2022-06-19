Karamürsel’de YKS oturumları 13 okulda yapıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) Karamürsel’de 3 bin 901 aday girdi. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, için 18 Haziran Cumartesi 2 bin 339, 19 Haziran Pazar günü ise 2'nci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına bin 562 aday sınava girdi. Adaylar ilçedeki 13 okulda sınava girdi.

POLİS YARDIMA KOŞTU

YKS’nin ilk oturumu ve TYT’ye geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, TYT’ye girecek olan ancak geç kalan ya da okulunu bulamayan öğrencilerin yardımına yetişti. Karamürsel Alp Anadolu Lisesi ile Karamürsel Anadolu Lisesi’ni karıştıran 3 öğrenciyi polis ekipleri araçlarla gidecekleri okullara zamanında ulaştırdı.