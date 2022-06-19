19 Haz 2022 - 13:29- Ekonomi G: 19 Haz 2022 - 13:31

SOCAR ve GTÜ’den işbirliği

SOCAR Türkiye Ar-Ge, Berlin Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen yapay zeka temelli algoritmalar, proses ekipmanlarının verimliliği ve sağlıklı işlemesi için kullanılacak.
SOCAR ve GTÜ’den işbirliği mask

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin iştiraki SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş, endüstriyel İHA (İnsansız Hava Aracı) destekli çalışmalarını Berlin Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile başlattı. Hedefi sektörde inovasyon öncüsü olmak, son teknoloji ve uygulamaları kullanarak günümüzün değişen iş dünyasına yön verecek inovatif çözümler geliştirmek olan SOCAR Türkiye Ar-Ge, geliştirdiği yapay zeka temelli algoritmalar ile proses ekipmanlarında meydana gelen korozyonun derecelerini tespit ederek yıpranma payının minimuma indirilmesini sağlayacak.

ETKİN KARAR YÖNTEMİ

Berlin Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile başlatılan çalışma, proses ekipmanlarının etiketlemelerinin yapay zeka kullanılarak İHA destekli elde edilen görüntüler ile yapılabilmesini ve bunların etkin karar yönetiminde kullanılabilmesini mümkün kılacak. Böylece, planlı ve plansız bakım operasyonları daha çevik bir şekilde yapılabilecek.
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19 Haz 2022 - 13:29 - Ekonomi

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