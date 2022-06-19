Mert Nişel, NN Hayat ve Emeklilik’te yeni dönem

NN Hayat ve Emeklilik’in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevine Mert Nişel getirildi. Yasal düzenlemelerin ardından Mert Nişel, 1 Haziran itibarıyla üst yönetim ekibinin bir parçası olarak Genel Müdür AnnaGrzelonska’ya bağlı olarak çalışmaya başladı.