19 Haz 2022 - 13:30- Ekonomi G: 19 Haz 2022 - 13:31

Yemeksepeti’nde yeni görevlendirme
Yemeksepeti’nde yeni görevlendirme mask

Yemeksepeti’nde Hukuk departmanına bağlı çalışacak şekilde, Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Direktörü göreviyle Senem Yavaş’ın ataması gerçekleştirildi. Senem Yavaş, bu göreviyle kamu kurumlarıyla ilişkilerden ve kamu politikası ile regülasyonlarla ilgili çalışmalardan sorumlu olacak.
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19 Haz 2022 - 13:30 - Ekonomi

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