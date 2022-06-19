1 yılda 1 milyon kişi Mobil’den Akbanklı oldu!

Akbank, yıl boyunca devam eden kampanyalar ile Akbank Mobil’den müşteri edinimindeki payını yükselterek, son bir yılda 1 milyon müşteri kazanımı sağladı. Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında bankacılıkta uzaktan müşteri olma döneminin başlamasıyla, Mobil’den Akbanklı olma deneyiminin kolaylığı ve yıl boyu süren kampanyalarının da etkisi ile sektörde fark yarattıklarını söyledi.