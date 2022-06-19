19 Haz 2022 - 13:31- Ekonomi G: 19 Haz 2022 - 13:33

1 yılda 1 milyon kişi Mobil’den Akbanklı oldu!
1 yılda 1 milyon kişi Mobil’den Akbanklı oldu! mask

Akbank, yıl boyunca devam eden kampanyalar ile Akbank Mobil’den müşteri edinimindeki payını yükselterek, son bir yılda 1 milyon müşteri kazanımı sağladı. Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında bankacılıkta uzaktan müşteri olma döneminin başlamasıyla, Mobil’den Akbanklı olma deneyiminin kolaylığı ve yıl boyu süren kampanyalarının da etkisi ile sektörde fark yarattıklarını söyledi.
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19 Haz 2022 - 13:31 - Ekonomi

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