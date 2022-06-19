Aksigorta’dan % 356 büyüme

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla müşterilerinin ‘risk yoldaşı’ olarak konumlanan Aksigorta, sağlık sigortacılığında önemli atılımlar hayata geçirdi. 2022 yılının ilk 4 ayında sağlık alanında 5,3 pazar payına ulaşan Aksigorta, tamamlayıcı sağlık sigortasında % 356 gibi rekor bir büyüme elde etti. Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, pandeminin özellikle sağlık alanında risk algısını olumlu yönde etkilediğini ifade etti.