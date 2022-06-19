Çukurbağmahalle sakinleri başka konut istiyor

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı Vakıf kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Çukurbağ Arkeolojik Kazıları Danışmanı Prof. Tuna ŞareAğtürk başkanlığında mahalle muhtarlığında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çukurbağ Mahallesi sakinlerinin isteği üzerine yapılan toplantıya; Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Yavuz Ulugün, Kocaeli Arkeoloji Müzesi ve İzmit Belediyesi temsilcileri katılarak, kazının hangi aşamalardan geçerek gerçekleştirileceği hakkında bilgi verildi.

“BAŞKA KONUT VERSİNLER”

Çukurbağ Mahallesi sakinleri toplantıda “Bu alan artık çocuklarımızın,gerekiyorsa bizlere başka konutlar versinler ve biz de sahayı boşaltalım” diyerek kazı alanı dışındaki diğer kalıntılardan bahisle onların da kazıya dahil edilmesi konusunda temennide bulundular. Çukurbağ sakinlerince bahsedilen yeni kazı alanları için KocaeliArkeoloji Müze’sine dilekçe verilmesi konusunda mutabık kalındı.

DERNEK KURACAKLAR

Mahallelerinde ilkkez sistematik bilimsel bir kazı düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını ve projeyedestek için dernek de kurmayı düşünen ÇukurbağMahallesi sakinleri ile irtibatta kalınarak düzenli ve daha geniş katılımlı toplantılar düzenlemek için karar alınarak toplantıya son verildi.